Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı.

Susuz Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, operasyon düzenledi.

Evlerinde 3 bin 400 sikke bulunan V.Y. (61), H.A. (47), E.Ö. (23), F.D. (57), A.D. (33), H.Y. (52) ve Ş.M. (49) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, H.Y. ve Ş.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. V.Y, H.A, E.Ö. ve F.D. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.