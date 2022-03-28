Samsun'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

28.03.2022 15:35
Samsun'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.

19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen O.O, (35), O.O. (36) ve O.K. (26) yakalandı.

Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları jeneratör, 12 kilogram tüp, 2 kazma, 3 kürek, 2 çapa, 3 çekiç, 3 sökü demiri, 2 el matkabı, 2 el feneri, 30 metre halat, adaptör, 10 metre elektrik kablosu, pense ile 4 metre demir tel ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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