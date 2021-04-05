Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Y.S. (40), B.T.S. (22), A.B. (30) ve K.S.'yi (42) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN