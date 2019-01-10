Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kaçak Muayenehane Baskını

Samsun'da Kaçak Muayenehane Baskını

1 saat önce

SAMSUN'da izinsiz muayenehane açtığı belirlenen Irak uyruklu Marwan Y.A.A. gözaltına alındı.

Samsun'da Kaçak Muayenehane Baskını, System.String[]
SAMSUN'da izinsiz muayenehane açtığı belirlenen Irak uyruklu Marwan Y.A.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir eve yabancı uyruklu şahısların ellerinde poşetlerle girip çıktığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından, ekipler operasyon düzenledi. Kapısı açılmayan eve çilingir yardımıyla giren ekipler, yapılan aramada kayıtsız olduğu belirlenen tıbbı malzemelere el koyu. Burada kalan Irak uyruklu Marwan Y.A.A. (32) ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Marwan Y.A.A.'nın Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ta hemşire olarak çalıştığı belirtildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

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