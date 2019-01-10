Samsun'da Kaçak Muayenehane Baskını
1 saat önce
SAMSUN'da izinsiz muayenehane açtığı belirlenen Irak uyruklu Marwan Y.A.A. gözaltına alındı.
SAMSUN'da izinsiz muayenehane açtığı belirlenen Irak
uyruklu Marwan Y.A.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İlkadım
ilçesi Karadeniz
Mahallesi'nde bir eve yabancı uyruklu şahısların ellerinde poşetlerle girip çıktığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından, ekipler operasyon düzenledi. Kapısı açılmayan eve çilingir yardımıyla giren ekipler, yapılan aramada kayıtsız olduğu belirlenen tıbbı malzemelere el koyu. Burada kalan Irak uyruklu Marwan Y.A.A. (32) ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Marwan Y.A.A.'nın Türkiye
'ye gelmeden önce Irak'ta hemşire olarak çalıştığı belirtildi.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:33 Kaynak: DHA
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