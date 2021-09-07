Samsun'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, 200 gramlık 1181 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan depo sahibi E.L. ekipler tarafından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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