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Samsun'da kaçak sigara imal edilen iş yerine baskın - Son Dakika

Samsun'da kaçak sigara imal edilen iş yerine baskın

16.02.2022 19:57
Samsun'da kaçak sigara imal edilen iş yerine baskın

Samsun'da kaçak sigara üretildiği belirlenen iş yerinde, imalatta kullanılan doldurma makinası, tütün ve boş makaronlar ele geçirildi.

Samsun'da kaçak sigara üretildiği belirlenen iş yerinde, imalatta kullanılan doldurma makinası, tütün ve boş makaronlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında Vezirköprü ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 1187 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 3 adet makaron doldurma makinesi, 14 bin 200 dal bandrolsüz boş makaron, 2 bin 800 dal doldurulmuş bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli Ç.A gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Samsun, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kaçak sigara imal edilen iş yerine baskın - Son Dakika


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