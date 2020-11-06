Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi
06.11.2020 18:46
Samsun'da polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.
Samsun'da polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, S.G.'ye ait işyerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 18 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara ve 85 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı