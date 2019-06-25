Samsun'da kaçakçılıkla mücadele
25 dakika önce
Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 7 kişi yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:15 Kaynak: AA
'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron ile 35 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
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