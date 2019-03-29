Samsun'da Kadın Girişimcilere Özel "Çarşı 1919" Açıldı

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunca yürütülen proe kapsamında sadece kadınların el emeklerinin satışının yapılacağı "Çarşı 1919" adlı merkez hizmete açıldı.

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunca yürütülen proe kapsamında sadece kadınların el emeklerinin satışının yapılacağı "Çarşı 1919" adlı merkez hizmete açıldı.



Anıt Park içinde açılan "Çarşı 1919"da kadınlar hem el emeklerini sergileyecek hem de üretime katkı sağlamış olacak.



Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, çarşıda kadınların el emeği, göz nuru ürettikleri ürünlerin satılacağını, böylece evlerine ekonomik katkı sağlayacaklarını söyledi.



Samsun'un en gözde mekanlarından birinin kadınların üretiminin satış noktası haline gelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Karaaslan, şunları belirtti:



"Samsun'da kadınlarımızın müthiş bir üretimi var. Bu üretimin artık farklı bir noktaya taşınması ve marka değerine dönüşmesi lazım. Marka değeri kazandıktan sonra bu şehrin sınırlarını aşarak Türkiye'de talep edilen ve talep gören bir hale gelebilir. Yani üretim mekanizmalarının kadınların eliyle yoğunlaşması lazım. Bu pazarın kadınlarımızın ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de pazarın kent merkezinde olmasının kadınların ürettiklerini rahatça satabileceği anlamına geldiğini belirterek, Samsun'daki kadınların artan üretimleri sayesinde böyle alanlara çok daha fazla ihtiyaç olacağını ifade etti.



Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık da "Çarşı 1919, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Samsun'a gelecek insanların gezebileceği ve hediye satın alabileceği bir yer. Burada kadınlarımızın ürünleri sergilenip satışa sunulacak. Dönem dönem burada satışa sunulan ürünler değişecek. Samsun'da üretim yapan tüm kadınlarımızın ürünlerini burada sergilemesini sağlayacağız. Önümüzdeki yıllar için kooperatifleşme yönünde çalışmalarımız var." ifadesinde bulundu.



Konuşmanın ardından Karaaslan, Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çarşının açılışını yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı

İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti

Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı

Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu