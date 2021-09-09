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Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı

09.09.2021 18:41
Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi (KASOF) Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı.

Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi (KASOF) Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından desteklenen El Veren İnsan Derneği (ELVİNDER) tarafından projelendirilen Kadın Şoförler Akademisi Projesi'nin tanıtımı bir otelde gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, açılış konuşmasında Kadın Şoförler Akademisi Projesi'nin algıları yıkmaya yönelik çok güzel bir proje olduğunu kaydetti.

En zor işlerden birinin algıları yıkmak olduğunu ifade eden Dağlı, şunları dile getirdi:

"Biz, 'kadınlar şehir içinde minibüs kullanabilir mi?' diye düşünürken programa katılan uzun yol pilotumuz Serpil Köstepen, Amerika'daki yolculuğunu sekteye uğratıp bu programa geliyor. Böyle bir anlayış var toplumda. Zaman zaman dikkate değer değişik algıları da her zaman görüyoruz. Yirmi yıl önce benim teyzem otellere midibüsle servis şoförlüğü yapıyordu. Bu iş bir cinsiyet konusu değil, maharet ve ehliyet konusu. Bu manada bu yapılan projeyi önemsiyoruz. İnşallah başarıya ulaşacağını da biliyoruz. Ulaşmak da durumunda. Tüm dünya ülkelerinde bu normal görülen bir konu. Birleşmiş Milletlerin ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinde bebek ölüm oranları, doğumda anne ölüm oranı, sağlıklı içme suyuna ulaşma oranı gibi maddelerin yanında kadınların çalışma oranının ne kadar olduğuyla ilgili bir madde de mevcut. Bu da ülkelerin gelişmişlik düzeyinde kadın çalışma oranının önemini göstermektedir."

Kadınların pek çok alanda var olduğunu fakat ulaşım ve taşıma alanında sayılarının yeterli olmadığını hatırlatan Dağlı, "Bu konuyu ELVİNDER ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanımız tespit etmiş ve bu konu üzerinde böyle bir çalışma yapmışlar. Kamunun diğer bölümlerinde özellikle eğitim sektöründe bayanlarımızın çok aktif olduğunu biliyoruz. Yine son yıllarda bayan komiser yardımcılarımız ve polislerimiz son derece fazla. İlk bayan valimizle ülkemiz 20 yıl önce tanıştı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bir projesi var her ilimizde bir bayan vali yardımcısı olması yönünde. Ben projenin hayırlı olmasını diliyorum. ELVİNDER'i bu projesi ve daha önce gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy ise dernek olarak kadınların iş hayatına dahil olması yönünde kentte birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin genel amacının ulaşım, taşıma sektöründe kadınların neden daha az çalıştığını saptamak ve sektörde kadın sayısının artışı için planlar geliştirerek çözüm önerileri bulmak olduğunu aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"Projemizle özel anlamda Türkiye'de ulaşım sektöründe çalışan kadınların, iş birliği ve örgütlenmesini sağlayarak, işleyen demokratik sistemin gelişimine katkı sağlamak, iş yaşamında görülen cinsiyet tabanlı ayrımcılığa ve eşitsizlik, sektörde çalışan kadınların sorunlarının paydaşların katılımı ile oluşturulacak platformda tartışılması, gündeme getirilmesi, internet, sosyal medya ve basın yoluyla duyurumların gerçekleştirilerek farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Yerel teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları ile iletişim ağları kurularak, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için, iş birliğini artırmak amacıyla sektörde çalışan kadınların ekip çalışması konusunda yetkinliklerinin artırılması, çalışma hayatında karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelebilmeleri için düzenlenecek eğitim programı ile iş güvenliği, güvenlik, sağlık, iletişim konularında eğitim programları düzenlenecektir."

Gürsoy, projenin sonraki toplantılarını İstanbul, İzmir ve Ankara'da gerçekleştireceklerini aktardı.

Ralli şampiyonu Tuna Kalaycı, Himalaya Dağları'nı tek başına geçen ilk Türk kadın motokros şampiyonu Serpil Kalaycı, THY Kaptan Pilot Serpil Köstepen, TCSG DOST Gemisi Muharebe Subayı Enise Kara Aykaş, otobüs şoförü Fatma Şahin ve vatman Sinem Terzi meslek hayatlarındaki anılarını katılımcılarla paylaştı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Dünyadan Şarkılar" ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise "Dünyadan Ninniler" konseri verdi.

Programa, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, yazar Saniye Çelik ile davetliler ve aileleri katıldı.

Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı
Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı
Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı
Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı
Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kadın Şoförler Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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