Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü - Son Dakika

- Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü

SAMSUN - Samsun'da kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına tepki göstermek için yürüdü.

Eski Vergi Dairesi önünde toplanarak başlanan yürüyüş İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Kadınların hayatları içinde yaşadıkları problemler yürüyüşte sloganlarla dile getirildi. Kadın olmaktan ötürü bir ayrımcılık veya güvensizlik içinde bulunmamak istediklerini söylediler. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer bulması gerektiği vurgulandı. Kadın cinayetlerine kurban gidenlerin isimleri yüksek sesle haykırıldı. Kadınlar Günü'nde yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet olayların son bulması isteği Samsun sokaklarında yankılandı.

Kadın cinayetlerine tepki virüse şenlik

Yürüyüşte bu vurgular yapılırken pandemi kuralları ise gözardı edildi. Eylemde fiziksel mesafe çoğu zaman korunamadı. Nüfusa oranla en yüksek vaka yüküne sahip olan Samsun'da bu durum dikkatlerden kaçmadı. Yürüyüş boyunca kadın cinayetlerine tepki çeken eylemciler korona virüsün öldürücülüğünü unuttu. Eylemin sonlarına doğru müzik eşliğinde yapılan dans, virüs için şenlik sayılabilecek ortam oluşturdu.