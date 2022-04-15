Samsun'da kadınlara şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da kadınlara şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

15.04.2022 14:10
Samsun'da kadınlara şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Samsun'da mesajlaşma programı üzerinden kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

Samsun'da mesajlaşma programı üzerinden kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kadınların Telegram'daki fotoğrafları kopyalanıp hesap açılarak başka kişilerle cinsel içerikli sohbet edildiği, ardından bunların fotoğrafların sahibi kadınlara gönderilerek şantaj yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sanal devriye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu belirledikleri şüpheli Emre K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kadınlara, mesajlaşmaların ekran kaydını yaymakla tehdit ederek şantajda bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, "Kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma, ölümle tehdit ve şantaj" iddiasıyla tutuklandı.

YORUMLAR
500
Sapıklığın bu kadarı: Tanımadığı kadınların fotoğraflarıyla hesaplar açtı, şantaj yaptı, tehdit etti! İşte o mesajlar Sapıklığın bu kadarı: Tanımadığı kadınların fotoğraflarıyla hesaplar açtı, şantaj yaptı, tehdit etti! İşte o mesajlar Edirne polisinin 'sanal devriyesi'nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı Edirne polisinin 'sanal devriyesi'nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Telegram, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kadınlara şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da kadınlara şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement