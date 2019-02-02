Samsun'da Kadınlardan Minik Öykü'ye Destek

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Samsun Kadın Dayanışması üyeleri ve gönüllü kadınlar, kök hücre bağışı yaptı.

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Samsun Kadın Dayanışması üyeleri ve gönüllü kadınlar, kök hücre bağışı yaptı.



Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konduktan sonra iyileşme umudu için ilik nakli gereken ve düzenlenen çok sayıda kampanyaya rağmen henüz netice alınamayan Öykü Arin için Samsun Kızılay Kan Merkezine gelen kadınlar, kök hücre bağışında bulundu.





Bağış kampanyasına katılan gönüllülerden Gizem Kasırga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en güzel sesinin çocuk kahkahaları olduğunu, minik Öykü'nün gülücüklerinin eksilmemesi için bir araya geldiklerini söyledi.



Öykü'nün ve kanser hastası diğer çocukların geleceklerini kurtarmak için kök hücre bağışında bulunduklarını belirten Kasırga, bütün Samsun halkını da kök hücre bağışında bulunmaya davet etti.



Bağış kampanyasına katılan diğer gönüllüler de herkese Öykü ve onun gibi uygun kök hücre bekleyen çocuklara umut olma çağrısında bulundu.

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