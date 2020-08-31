Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

SAMSUN'da, husumetli kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, B.Ü. ve T.O. yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Olay, 29 Ağustos gecesi, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada B.Ü. ve T.O. adlı kadınlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadınlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Soruşturma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri ise 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.