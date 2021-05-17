Kafede kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da bir kafede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sabah bir kafede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kafeye operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda oyun kartı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.