Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gün 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kafeye düzenlenen ve S.G'nin (21) yaralandığı silahlı saldırıya yönelik çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler, eşkal tespitinin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda, saldırıya karışan ve bağlantılı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17 yaşındaki M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bacağından yaralanan S.G'nin ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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