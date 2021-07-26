Samsun'da kahvehane önündeki cinayette 1 tutuklama daha - Son Dakika

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde 10 gün önce saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve iki pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram Taşkara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi. Silahlı saldırganlar ise otomobille geldikleri olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Adem A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Adem A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Bayram T.'nin de bayramın ikinci günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - SAMSUN