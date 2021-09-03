Samsun'da kahvehane önündeki cinayette tutuklu sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili bir kişi daha mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilerken olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e çıkmış oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde 17 Temmuz saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve iki pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram Taşkara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi. Silahlı saldırganlar ise otomobille geldikleri olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Adem A. ve Bayram T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahıslar mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili firarda olan ve babası Adem A. cezaevinde bulunan Şeref A. da yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Şeref A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN