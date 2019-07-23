Son Dakika Haberleri: Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı
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Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bir çay ocağında oturan D.Ç'nin, başka masada oturan G.Ç. ve B.C.İ'ye hitaben "Bana çay ver" diye seslenmesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ç. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş ederek, D.Ç'yi bacağından yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, G.Ç. ve B.C.İ'yi gözaltına aldı.
İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:35 Kaynak: AA
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