Son Dakika Haberleri: Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı
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Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı

54 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bir çay ocağında oturan D.Ç'nin, başka masada oturan G.Ç. ve B.C.İ'ye hitaben "Bana çay ver" diye seslenmesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ç. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş ederek, D.Ç'yi bacağından yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, G.Ç. ve B.C.İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Ç. tutuklandı.
B.C.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:47 Kaynak: AA
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