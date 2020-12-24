Samsun'da kamyon ile çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demirci idaresindeki 55 ACC 256 plakalı otomobil, Samsun- Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde Fevzi Okur'un kullandığı 55 GU 288 plakalı kamyona yandan çarptı.

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