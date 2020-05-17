Samsun'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, tarlaya çalışmaya giden ve Fakülte kavşağında karşıya geçmek için Samsun Ordu kara yoluna çıkan Selçuk Sel'in (37) kullandığı 55 HK 874 plakalı kamyonete, Samsun yönüne giden M.Ç. idaresindeki 25 HA 119 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyonetin sürücüsü ile araçtaki Dursun (74), Hanife (71), Zehra (36), Yavuz Efe (12) ve Berrin Ada Sel (8) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun, Hanife, Zehra ve Yavuz Efe Sel ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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