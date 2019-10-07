Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde kamyonun ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tali yoldan Samsun- Ordu karayoluna çıkış yapan Murat Bütüner idaresindeki 33 U 7454 plakalı otomobil ile Ordu istikametine seyir halinde olan Mustafa Yaşar idaresindeki 52 AAB 249 plakalı kamyon çarpıştı.

Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bütüner, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.