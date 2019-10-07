Son Dakika Haberleri: Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

39 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde kamyonun ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde kamyonun ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tali yoldan Samsun- Ordu karayoluna çıkış yapan Murat Bütüner idaresindeki 33 U 7454 plakalı otomobil ile Ordu istikametine seyir halinde olan Mustafa Yaşar idaresindeki 52 AAB 249 plakalı kamyon çarpıştı.

Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bütüner, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Murat Bütüner, Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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