Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sürücü Halil G. ise ifadesi alınmak üzere Denizevleri Polis Merkezine götürüldü.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sevgi ile aracındaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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