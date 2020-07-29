Samsun'da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da kamyonun motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı'nın kesiştiği yerde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Türkmen idaresindeki 02 DH 385 plakalı kamyon, Yaşar Seven (63) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar Seven kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN