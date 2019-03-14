Samsun'da Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Ölü
32 dakika önce
Samsun'da kamyonun kavşakta ani dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun
'da kamyonun kavşakta ani dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba
ilçesi Samsun- Ordu
karayolu Beylerce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir
idaresindeki 55 H 5454 plakalı kamyon, yolun sağındaki banketten aniden kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cafer Arslan
(59) idaresindeki 51 DP 200 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjden karşı yola fırlarken, kamyon ise refüje çıktı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Cafer Arslan, 112 acil servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi
acil servisinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet Demir jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:11 Kaynak: İHA
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