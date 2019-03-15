Samsun'da Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Ölü
1 saat önce
Samsun'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölüSAMSUN - Samsun'da kamyonun kavşakta ani dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun
'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü
SAMSUN - Samsun'da kamyonun kavşakta ani dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba
ilçesi Samsun- Ordu
Karayolu Beylerce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir
idaresindeki 55 H 5454 plakalı kamyon, yolun sağındaki banketten aniden kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cafer Arslan
idaresindeki 51 DP 200 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle otomobil orta refüjden karşı yola fırlarken, kamyon ise orta refüje çıktı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Cafer Arslan, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi
acil servisinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet Demir jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:47 Kaynak: İHA
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