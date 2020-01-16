Samsun'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Samsun'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hayrettin M. idaresindeki 55 HK 014 plakalı odun yüklü kamyonet, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Hüseyin S. ve Hüseyin A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hüseyin S. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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