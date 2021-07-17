Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı - Son Dakika

Samsun'da bir kamyonetin park halindeki 10 araca çarparak maddi zarara yol açtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşa Mahmut Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kavşaktan dönmeye çalışan kırmızı renkli kamyonetin sürücüsü önce beyaz bir otomobile çarptı. Otomobile çarptığını fark eden kamyonet sürücüsü heyecanla olay yerinden kaçarak bayır aşağıya doğru ilerledi. Kaçtığı sırada telaşlanan kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan 10'a yakın araca daha çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri kaçan aracın plakasını alamazken, kırmızı renkli kamyonetin bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaçma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vura vura gitmiş"

Kazada arabası ağır hasar alan bir mağdur, "Sabah saatlerinde bir telefon geldi. Aracıma vurulduğu söylendi. Aracımın başına geldiğimde sadece benim arabama değil, 8-10 arabaya daha çarpıldığını gördüm. Yokuş aşağı gelen bir kamyonet, diğer arabalara vura vura gitmiş. Şahıs hakkında şikayette bulunduk. Sonucunu bekliyoruz. Vuranın kim olduğu bize söylenmedi. Araştırma devam ediyor. Kazada zarar gören diğer arabaların çoğu olay yerinden gitti. Benim arabam ağır hasar aldığı için çekici ile olay yerinden kaldırıyorum" dedi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, mağdurları dinleyip, olayın güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. Araçlara çarpan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.