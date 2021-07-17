Üye Girişi
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı - Son Dakika

Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı

17.07.2021 14:27

Samsun'da bir kamyonetin park halindeki 10 araca çarparak maddi zarara yol açtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da bir kamyonetin park halindeki 10 araca çarparak maddi zarara yol açtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşa Mahmut Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kavşaktan dönmeye çalışan kırmızı renkli kamyonetin sürücüsü önce beyaz bir otomobile çarptı. Otomobile çarptığını fark eden kamyonet sürücüsü heyecanla olay yerinden kaçarak bayır aşağıya doğru ilerledi. Kaçtığı sırada telaşlanan kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan 10'a yakın araca daha çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri kaçan aracın plakasını alamazken, kırmızı renkli kamyonetin bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaçma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vura vura gitmiş"

Kazada arabası ağır hasar alan bir mağdur, "Sabah saatlerinde bir telefon geldi. Aracıma vurulduğu söylendi. Aracımın başına geldiğimde sadece benim arabama değil, 8-10 arabaya daha çarpıldığını gördüm. Yokuş aşağı gelen bir kamyonet, diğer arabalara vura vura gitmiş. Şahıs hakkında şikayette bulunduk. Sonucunu bekliyoruz. Vuranın kim olduğu bize söylenmedi. Araştırma devam ediyor. Kazada zarar gören diğer arabaların çoğu olay yerinden gitti. Benim arabam ağır hasar aldığı için çekici ile olay yerinden kaldırıyorum" dedi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, mağdurları dinleyip, olayın güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. Araçlara çarpan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı
Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı

Kamyonet, İlkadım, Samsun, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı 15:41 Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi 15:37 Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı 15:28 Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı
Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri 15:17 Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü 14:44 Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 14:33 Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu 14:01 İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı 13:39 Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı

Son Dakika Haberleri
15:43 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu
15:40 Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı
15:36 Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi
15:32 Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı
15:28 Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı
15:23 Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın
15:17 Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri
15:09 Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif
15:02 Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!
14:28 Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu         
15:44
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı         
15:39
Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı         
15:32
Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın         
15:24
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu! 39 derecelik sıcaklığa rağmen metrelerce kuyruk oluştu Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu! 39 derecelik sıcaklığa rağmen metrelerce kuyruk oluştu         
14:39
Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci! Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci!         
14:29
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
12:31
Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı         
12:30
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş         
08:49
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 15:55:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement