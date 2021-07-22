Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı Samsun'da rampa aşağı inerken devrilen dondurma firmasına ait kamyonetin sürücüsü kazada yaralandı.

Samsun'da kamyonet devrildi: 1 yaralı SAMSUN - Samsun'da rampa aşağı inerken devrilen dondurma firmasına ait kamyonetin sürücüsü kazada yaralandı. Kaza, Samsun'un Liman Mahallesi Fener Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı inen İsmail Aydın idaresindeki 34 EA 7089 plakalı bir dondurma firmasına ait kamyonet kayarak yolun tek şeridine devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Aydın 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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