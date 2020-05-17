Samsun'da kamyonet kamyonla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kamyonet kamyonla çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi DSİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde S.S. (37) yönetimindeki 55 HK 874 plakalı kamyonet, kavşaktan yolun karşısına geçtiği esnada Samsun istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 25 HA 119 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan sürücü S.S. ile Dursun S., Hanife S., Zehra S., Yavuz Efe S. ve Berrin S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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