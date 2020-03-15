Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yörük idaresindeki 55 LY 803 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halindeki Mustafa Altun'a ait 34 BTK 166 otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Emine Altun yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Mustafa Altun, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
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