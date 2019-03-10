Samsun'da Kamyonet Takla Attı: 8 Yaralı
34 dakika önce
Samsun'da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Samsun
'da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik
ilçesi Yavuzselim Mahallesi
'nde gece saat 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 LK 978 plakalı kamyonet seyir halindeyken takla attı. Kazada kamyonetin içinde ve arka kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralanan Rıfatcan E., Ömercan K., Abdulkadir Y., Muhammet Ö., Sergen H., Serkan
D., Seyyit C. ve Ahmet Rıdvan
Ö., ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi
ile özel 2 ayrı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:29 Kaynak: İHA
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