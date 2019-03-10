Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kamyonet Takla Attı: 8 Yaralı

Samsun'da Kamyonet Takla Attı: 8 Yaralı

34 dakika önce

Samsun'da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun'da Kamyonet Takla Attı: 8 Yaralı, System.String[]
Samsun'da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde gece saat 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 LK 978 plakalı kamyonet seyir halindeyken takla attı. Kazada kamyonetin içinde ve arka kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralanan Rıfatcan E., Ömercan K., Abdulkadir Y., Muhammet Ö., Sergen H., Serkan D., Seyyit C. ve Ahmet Rıdvan Ö., ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel 2 ayrı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:29 Kaynak: İHA

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