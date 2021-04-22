Samsun'da kamyonet traktörle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kamyonet traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da kamyonetin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonetin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Hikmet Özdemir idaresindeki 26 RU 720 plakalı kamyonet, kavşakta Mümin Karagöz yönetimindeki 55 FL 240 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, traktörü sürücüsü Mümin Karagöz ile kamyonette yolcu olarak bulunan Osman Emre Özdemir yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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