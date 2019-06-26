Samsun'da kamyonetin çarptığı genç öldü
1 saat önce
Samsun'un Havza ilçesinde kamyonetin çarptığı bir genç yaşamını yitirdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:44 Kaynak: AA
'un Havza
ilçesinde kamyonetin çarptığı bir genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Işık
idaresindeki 05 AAG 318 plakalı kamyonet, Samsun- Ankara
kara yolu Havza geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Pehlivan'a (16) çarptı.
Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi Havza Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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