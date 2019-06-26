Son Dakika Haberleri: Samsun'da kamyonetin çarptığı genç öldü
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Samsun'da kamyonetin çarptığı genç öldü

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde kamyonetin çarptığı bir genç yaşamını yitirdi.

Samsun'da kamyonetin çarptığı genç öldü, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde kamyonetin çarptığı bir genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Işık idaresindeki 05 AAG 318 plakalı kamyonet, Samsun- Ankara kara yolu Havza geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Pehlivan'a (16) çarptı.
Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Ankara, Havza, Samsun, Güncel
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