Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Murat Y'nin kullandığı 34 UE 4624 plakalı kapalı kasa kamyonet, Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Şenarslan'a (75) çarptı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü Gazi Polis Merkezine götürüldü.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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