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Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolu 52. kilometresi Lengerli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi Alagöz idaresindeki 57 DN 382 plakalı otomobil, Hamit Giyim'in kullandığı 55 ABN 551 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleriyle Mukadder Doğru, Ayşe Eker, Emin Eker ve Remziye Giyim yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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