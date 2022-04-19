Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

19.04.2022 17:37

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Kazada araçta sıkışan sürücü dakikalarca kurtarılmaya çalışıldı Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kazada araçta sıkışan sürücü dakikalarca kurtarılmaya çalışıldı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü dakikalarca kurtarılmaya çalışıldı.

Kaza; Çarşamba ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 GP 685 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da yoldan savrulurken, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan 2 yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, ayağı debriyaj bölümünde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları ise dakikalarca sürdü. 112 acil servis ekipleri, jandarma ve vatandaşlar, yaralının araçtan çıkartılabilmesi için yoğun çaba sarf etti.

Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralanırken, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada araca sıkışan şoförün araçtan çıkartılmaya çalışıldığı görüntüler ise kazanın vehametini gözler önüne serdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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