Samsun'da kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri ifadesinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrollerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. ile N.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.B, M.B, E.İ. ve F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşları küçük olan 4 kişinin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Samsun'da dün, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle 300 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 11 kişi yakalanmıştı.