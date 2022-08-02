Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

02.08.2022 01:15
Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Çevre Yolu Yavuz Selim Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 55 AFP 138 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonu, aynı istikamete seyir eden Rasim Kutbay (70) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kutbay'ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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