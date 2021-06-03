Samsun'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kadının cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin kullandığı 06 BNU 248 plakalı kamyon, Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

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