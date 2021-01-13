Samsun'da kandırarak evine girdikleri yaşlı kadının parasını çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da kandırarak evine girdikleri yaşlı kadının parasını çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı

13.01.2021 16:47
Samsun'da kandırarak evine girdikleri yaşlı kadının parasını çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kandırarak evine girdikleri yaşlı kadının parasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan anne tutuklandı, kızı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kandırarak evine girdikleri yaşlı kadının parasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan anne tutuklandı, kızı adli kontrolle serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Kirazlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun (82) evine giden Ç.G. (40), "Teyze beni tanıdın mı? Ben Ayşe. Ziyarete geldik." diyerek içeri davet etmesini istedi.

Tanıdık olduğunu düşünen Kocaoğlu, Ç.G. ile kızı S.G'yi (16) evine aldı.

Ç.G. yanındaki zarfı, "Teyze bu zarfı al, para var. Bu zarfı senin paralarının yanına koy. Senin paraların da bereketi artsın." diyerek Kocaoğlu'na verdi.

Zarfı, sakladığı paraların yanına koyup meyve suyu vermek için mutfağa girdiği sırada Ç.G. ve S.G, Kocaoğlu'nun yaklaşık 5 bin lirasını aldı.

Kocaoğlu, Ç.G. ve S.G. kendisiyle sohbet edip evden ayrıldıktan sonra paralarının yerinde olmadığını gördü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları inceleyerek şüphelileri tespit etti. Zanlılar, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.G. tutuklandı, kızı S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kirazlık Mahallesi, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kandırarak evine girdikleri yaşlı kadının parasını çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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