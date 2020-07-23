Samsun'da kano sporcuları yetiştiriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşmeye geçilmesi ile beraber Karadeniz'de çocuklara kano eğitimi vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anakent Spor Kulübü, yaz spor okulunda öğrencilere ücretsiz kano eğitimi veriyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok spor faaliyetine geçici süreyle ara verildiği kentte, su sporları giderek yaygınlaşıyor.

Antrenör Zafer Benli, yaptığı açıklamada, kanoya ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Öğrencilere Karadeniz'in mavi sularında kürek çekmeyi öğrettiklerini anlatan Benli, "Anakent Spor Kulübü olarak kano ve dragon botta sporcu yetiştiriyoruz. Bu sene pandemiden dolayı ülkemizde çoğu spor dalları iptal olduğu gibi sosyal mesafeden dolayı dragon bota da ara vermek zorunda kaldık. Sadece çocuklarımızı kano sporunda yetiştiriyoruz. Mesafe aralığından dolayı kanoda sosyal mesafe sorun olmuyor. Dezenfektan ve gerekli kurallara uyarak eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aktif olarak yarışlara katılan 50 sporcumuz var." dedi.

Benli, yaz sezonunda kano, gondol, deniz bisikleti ve gemi turları düzenleyeceklerini ifade ederek, "Suyla temas etmeyen vatandaşlarımız bile gelip burada kano ile tanışabiliyor. Yüzme bilmeyen ve sudan korkusu olanlar biraz çekimser davranıyor ama güvenlik önlemlerimiz sayesinde keyif alır hale geliyorlar." diye konuştu.