Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kanyonda Kaybolan Üniversite Öğrencisi

Samsun'da Kanyonda Kaybolan Üniversite Öğrencisi

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaparken kaybolan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, ölü olarak bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaparken kaybolan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, ölü olarak bulundu.

Üniversite öğrencisi Hojayev'den (20) Vezirköprü ilçesine giderek Şahinkaya Kanyonu'nda çadır kurmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda gencin cesedinin, sarp kayalıkların yaklaşık 200 metre aşağısında olduğu belirlenmişti.

AFAD ekiplerinin 3 gün boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucu halatla üniversiteli gencin cesedinin bulunduğu yere ulaşıldı.

Sedye ile halatlara bağlanarak kanyonun zirvesine çıkarılan Hojayev'in cesedi, buradan da otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'da 14 Ocak'ta Vezirköprü'ye giderek Şahinkaya Kanyonu'nda çadır kuran Hojayev'e ulaşamayan yakınları kanyonda tekne sahibi olan Muhittin Çataloğlu'na ulaşmıştı. Söz konusu alana giden Çataloğlu, gencin çadırı, çantası ve montuna ulaşmış ancak Hojayev'i bulamamıştı. Bunun üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa
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