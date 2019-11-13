Son Dakika Haberleri: Samsun'da kapkaç iddiası
Son Dakika Güncel Samsun'da kapkaç iddiası - Son Dakika

Samsun'da kapkaç iddiası

7 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde kapkaç yönetimiyle kadının çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Samsun'da kapkaç iddiası, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde kapkaç yönetimiyle kadının çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Kılıçdede Mahallesi'nde yaşayan Naile C. (55), yolda yürüdüğü sırada arkadan gelen kişinin çantasını alıp kaçtığını öne sürerek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışması sonucu yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi.

Şüphelinin Mustafa B. (37) olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bornozlu haliyle video çeken Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da kapkaç iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]