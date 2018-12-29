Samsun'da Kar Güzelliği
44 dakika önce
SAMSUN'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde seyirlik manzaralar ortaya çıktı.
SAMSUN'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Samsun
'da önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ladik
, Vezirköprü
ve Havza
ilçelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, karın yerini soğuk havaya bıraktığı bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Çocuklar ise kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:32 Kaynak: DHA
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