Samsun'da Kar Güzelliği
1 saat önce
SAMSUN'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde seyirlik manzaralar ortaya çıktı.
SAMSUN'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Samsun
'da önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ladik
, Vezirköprü
ve Havza
ilçelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, karın yerini soğuk havaya bıraktığı bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Çocuklar ise kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. - Samsun
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:18 Kaynak: DHA
Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım