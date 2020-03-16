Samsun'da kar yağışı - Son Dakika

Samsun'da kar yağışı
6 saat önce
Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:10 Kaynak: AA
Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimleri ile Ladik, Kavak gibi ilçeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ladik Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetre olduğu öğrenildi.
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