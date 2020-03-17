Samsun'da kar yağışı - Son Dakika
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Samsun'da kar yağışı

6 saat önce

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Samsun'dan kar manzaraları SAMSUN - Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı

Samsun'dan kar manzaraları SAMSUN - Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Samsun'da kar yağışı

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:19 Kaynak: AA
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