Son Dakika Haberleri: Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Samsun'un Havza ve Kavak ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Samsun'un Havza ve Kavak ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Havza'da gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabah dışarıya çıkanlar, her yerin karla kaplandığını gördü.

İlçe merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken, enerji nakil hatlarında zarar oluştu.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Kavak

Kavak'ta dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, gece yerini kara bıraktı.

Sabah işine gitmek üzere evinden çıkanlar, karla karşılaştı. Vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını temizlemeye çalıştı.

Elektrik nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle ilçede, gece saatlerinden bu yana aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor.

Karayolları ekipleri de Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesiminde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinde 25 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek yerleşim birimlerinde 60 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Kavak, Havza, Samsun, Kar, Güncel
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